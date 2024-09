Angriffe auf Politiker: Besserer Schutz gegen Gewalt geplant

In Brandenburg ergab die kleine Anfrage der Linken-Politikerin Andrea Johlige, dass es in den ersten beiden Quartalen zu 214 politisch motivierten Straftaten kam. Dazu zählen Sachbeschädigung, Nötigung und Körperverletzung. Die Ermittlungen laufen teilweise noch. In Thüringen zählte das Landeskriminalamt allein 1.675 beschädigte Wahlplakate in diesem Jahr.