Gewalt gegen Politiker: Wachsende Wut, Suche nach Schuldigen

Sachbeschädigung an einem Parteibüro in Leipzig (Archiv)

Angriffe dieser Art sind für mich Ausdruck der zunehmenden Verrohung einer Gesellschaft, die auseinanderzufallen droht. Aber die Wurzeln dieser Gewalt geraten bislang kaum in den Blick.

Während Armut immer stärker in die Mitte der Gesellschaft vordringt, konzentriert sich der Reichtum immer stärker in wenigen Händen. Die Menschen spüren die wachsende Ungleichheit.

ZDFheute: Aber lassen sich so diese Gewaltausbrüche erklären?

Butterwegge: Es war in der deutschen Geschichte häufig so, dass sich in Krisenzeiten Teile der Bevölkerung politisch nach rechtsaußen gewandt haben, weil sie den regierenden Demokraten vorgeworfen haben, sie nicht vor einem drohenden sozialen Abstieg zu schützen. Ähnliche Tendenzen sehe ich jetzt auch.