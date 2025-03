Außenministerin : Baerbock: Keine Führungsrolle in Grünen-Fraktion

05.03.2025 | 09:31 |

Annalena Baerbock strebt kein führendes Amt mehr in der Grünen-Fraktion an. Sie habe dies "aus persönlichen Gründen" entschieden, schreibt die Außenministerin in einem Brief.