Verdächtige Suchanfragen aus Russland? Behörden reagieren

Den Recherchen zufolge war der Mannheimer Messerangriff auf den Islamkritiker Michael Stürzenberger schon vor der Tat gesuchtes Thema im Netz. Bereits vier Tage vor dem Anschlag am 31. Mai 2024 gab es demnach Suchanfragen aus Russland nach einem "Terroranschlag in Mannheim" oder "Michael Stürzenberger Anschlag". Auffälligkeiten gabe es demnach auch im Fall des Brandes im DHL-Luftfrachtzentrum am Leipziger Flughafen im Juli.