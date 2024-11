17-Jähriger wegen Anschlagsplänen verhaftet

Das erinnert an den Anschlag auf den Breitscheidplatz in Berlin im Dezember 2016. Damals steuerte ein islamistischer Terrorist einen Lkw in den Weihnachtsmarkt. 13 Menschen starben, einer von ihnen Jahre später an den Folgen. Mehr als 70 Menschen wurden verletzt, manche von ihnen schwer. Der Attentäter floh nach Italien, wo er von der Polizei erschossen wurde.