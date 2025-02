Neumann: Radikalisierung im Internet schneller als je zuvor

Deutschland erlebt eine Serie von Gewalttaten - München Magdeburg und Aschaffenburg . Auch in Österreich gab es zuletzt einen Anschlag in Villach. Eine Terrorgefahr scheint immer größer zu werden. Die Diskussion über Ursachen, Prävention und politische Maßnahmen hält an. Dabei geht es unter anderem um Radikalisierung, die Verantwortung sozialer Medien und die Abhängigkeit von internationalen Akteuren.