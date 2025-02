Antarktis: Forschung auf der Neumayer-Station III

Ohne die richtige Ausrüstung ist das ewige Eis tödlich, doch seine Datenschätze sind unverzichtbar. Seit 2009 ist die Neumayer-Station III, auf dem Ekström-Schelfeis an der Küste des östlichen Weddel-Meeres gelegen, die Basis deutscher Foschung in der Antarktis . Betrieben vom Bremerhavener Alfred-Wegener-Institut für Polar- und Meeresforschung (AWI), ist von hier aus das Meereis in wenigen Minuten erreichbar und Eisbrecher wie die "Polarstern" können quasi vor der Haustür anlegen.