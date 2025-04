Antisemitische Vorfälle an vielen Hochschulen

Viele Hochschulen in Deutschland berichten in einer aktuellen Studie von antisemitischen Vorfällen. Demnach gab es an 33 Prozent der Hochschulen gegen Juden gerichtete Graffiti, Aufkleber oder Plakate und an 10 Prozent antisemitische Parolen auf Demonstrationen. Vereinzelt kam es zu verbalen oder sogar körperlichen Angriffen auf jüdische Studierende oder zu verbalen Angriffen auf jüdische Lehrende.