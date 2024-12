Antisemitismus-Studie: Rechtsextremismus oft Grund

Tausende antisemitische Vorfälle hat der Bundesverband der Recherche- und Informationsstellen Antisemitismus (RIAS) in den vergangenen Jahren in Deutschland erfasst. Von 2019 bis 2023 seien insgesamt 13.654 Fälle bekannt geworden, heißt es in der Studie "Rechtsextremismus und Antisemitismus ".