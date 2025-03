Laschet mit 97 km/h geblitzt: Einen Monat Führerschein weg

Am Tag nach der Fahrt habe sich Laschet bei der Polizei gemeldet.

Der CDU-Politiker Armin Laschet ist zu schnell gefahren und hat deshalb einen Bußgeldbescheid akzeptiert, nachdem er offenbar zunächst Einspruch dagegen eingelegt hatte. Der frühere CDU-Chef, der derzeit für das Amt des Außenministers in einer schwarz-roten Bundesregierung gehandelt wird, sagte der "Bild am Sonntag":

Laut Zeitung wurde der ehemalige nordrhein-westfälische Ministerpräsident im vergangenen Juli in seiner Heimatstadt Aachen mit Tempo 97 geblitzt, erlaubt waren 50 Stundenkilometer.

Laschet verteidigt Merz` Vorgehen in der Migrationspolitik. Er habe "sichtbar machen" wollen, dass er es ernst meine. Die Dämonisierung, "verfängt heute nicht mehr", sagt er.

Laschet muss offenbar Führerschein für einen Monat abgeben

Am Tag nach der Fahrt habe sich Laschet bei der Polizei gemeldet und erklärt, er habe an einer Ampel Vollgas gegeben, weil er beim Einsteigen von unbekannten Männern beobachtet worden sei und diese ihm in ihrem Wagen über mehrere Straßen dicht gefolgt seien.