Armut in Deutschland: Wie es den Kindern damit geht

Angie möchte nach der Schule eine Ausbildung machen. "Ich denke, ich kann was ändern, wenn ich meinen Job durchziehe." Die Geschwister wollen endlich raus aus der Armut, doch stoßen dabei immer wieder an Grenzen. "Manchmal sitz' ich in meinem Bett und denke, wie wäre es, wenn es anders wäre, wenn mein Leben nicht so stressig wäre, was das Geld angeht. Es ist viel zu stressig, um sich auf irgendetwas zu fokussieren", so Luisa.