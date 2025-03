Armutskonferenz: Klimakrise trifft arme Menschen härter

"Die Armutskonferenz ist für mich ein so wichtiges Thema, dass ich mich sofort angemeldet habe", stellt Erika Biehl fest. Die Rentnerin lebt seit langem von Sozialhilfe und Jobcenter-Leistungen. Sie ist eine von 300 Teilnehmern der 6. Bremer Armutskonferenz, die sich dieses Jahr mit Klimakrise und Armut beschäftigen.

"Klimagerechtes Leben darf nicht vom Geldbeutel abhängen"

Deutschland fällt auf dem Klimaschutz-Index von Platz 14 auf Platz 16 zurück. Vor allem in den Bereichen Verkehr und Gebäude geschieht nicht genug, um den CO2-Ausstoß zu senken.

Umweltsoziologe: Klimaschutz auch eine soziale Frage

Ausgangspunkt der Konferenz ist die Annahme, dass vor allen Dingen die Menschen unter den Folgen der Klimakrise leiden, die sie am wenigsten mitverschulden - die von Armut betroffenen Menschen.

"Man muss Klimaschutz als soziale Frage und nicht nur als technische Herausforderung begreifen", sagte Professor Bernd Sommer von der Technischen Universität Dortmund. Dies gelte global, aber auch deutschlandweit, so der Umweltsoziologe.

In Deutschland leben 13,1 Millionen Menschen unterhalb der Armutsgrenze. Besonders betroffen: Kinder, Alleinerziehende und ältere Menschen. In Bremen trifft es jeden Vierten - rund 198.000 Menschen.

Viele wohnen in schlecht gedämmten Gebäuden ohne Grünflächen, wo es im Sommer zu heiß wird und im Winter die Heizkosten in die Höhe treibt. "Die Problembären des Klimaschutzes sind die privilegierten Quartiere Bremens, nicht etwa die sozial benachteiligten Gebiete", so Armutsforscher Böhme.