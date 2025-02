aspekte zu Fake News vor der Bundestagswahl 2025

Nach dieser Erfahrung am eigenen Leib fragt Houmsi weiter, was eigentlich der Gesetzgeber tun kann, um uns zu schützen. Hier ist vor allem die EU -Kommission gefragt, die mit dem "Digital Services Act" die großen Tech-Anbieter zwingen will, gegen Fake News vorzugehen, wie ihr Sprecher Thomas Regnier erklärt. Genau das soll aber in den USA auf Facebook und Instagram laut Betreiber Mark Zuckerberg nicht mehr geschehen. Um zu erfahren, was das für Europa bedeutet, besucht Salwa Houmsi den ausgewiesenen Cyberexperten und Analytiker Markus Beckedahl. Er kämpft seit 20 Jahren für ein "besseres Internet".