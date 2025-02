Dänisches Asyl-Modell: Ministerin macht Vorschläge

Das dänische Vorbild in Deutschland umzusetzen, ist kompliziert. Dänemark hat sich bei seinem Beitritt zur Europäischen Union ein sogenanntes Opt-out für bestimmte Bereiche vorbehalten. Unter anderem ist Dänemark in der Asylpolitik nicht an EU-Recht gebunden. Damit gelten die Asylverfahrens-Richtlinie und die Anerkennungs-Richtlinie der Europäischen Union in Dänemark nicht und der Staat kann eigene, teilweise strengere Regelungen aufstellen.