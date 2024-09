Als Lösung schlägt er Asylverfahren in sicheren Drittstaaten vor. "Das habe man", erklärt Knaus, "einmal in den letzten zehn Jahren so gemacht mit der Türkei , 2016, und das hat dazu geführt, dass die Zahl der Menschen, die gekommen sind, von 150.000 in drei Monaten auf 5.000 in drei Monaten, also auf drei Prozent, gefallen sind. Daran muss man arbeiten."