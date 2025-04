Asylverfahren: Neue Regierung will aufs Tempo drücken

Erstmals seit Jahren ist Deutschland nicht das Hauptzielland für Asylsuchende in Europa. Während die Zahlen sinken, steigt die Anzahl der Asylklagen.

Künftig sollen Gerichte sich bei Asylverfahren auf das konzentrieren, was auf dem Tisch liegt: Beweise, die von Klägern oder Behörden vorgelegt werden. Geht es nach dem neuen Koalitionsvertrag von CDU CSU und SPD sollen richterliche Ermittlungen entfallen.

Das Ziel: Verfahren deutlich beschleunigen, Rückführungen damit erleichtern - und so die Justiz entlasten. Denn solange ein Verfahren läuft, ist eine Abschiebung bei Klägern aus "nicht-sicheren-Herkunftsländern" rechtlich häufig unmöglich.

Sichere Herkunftsstaaten sind nach deutschem Asylrecht Länder, bei denen aufgrund der allgemeinen politischen Verhältnisse die Vermutung besteht, dass dort weder politische Verfolgung noch unmenschliche oder erniedrigende Bestrafung oder Behandlung drohen (Paragraf 29a Asylverfahrensgesetz). In Deutschland gelten laut Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) derzeit folgende Staaten als sichere Herkunftsländer: die EU-Mitgliedsländer, Albanien, Bosnien und Herzegowina, Georgien, Ghana, Kosovo, Mazedonien, Montenegro, Republik Moldau, Senegal und Serbien.

Was ist ein "sicheres Herkunftsland"?

Jeder Dritte klagt, meist ohne Erfolg

Die Zahl der Verfahren steigt rasant: Über 130.000 neue Klagen und Eilverfahren wurden 2024 an den Verwaltungsgerichten im Land eingereicht, wie ZDF-Recherchen zeigen. Auch für 2025 rechnen Experten mit einem weiteren Anstieg.

Denn etwa jeder dritte Asylbewerber zieht vor Gericht - oft aufgrund einer Ablehnung oder in der Hoffnung auf einen besseren Schutzstatus. Doch die Erfolgsaussichten sinken: Nur noch rund jeder fünfte Kläger (18 Prozent) bekam vor Gericht im letzten Jahr Recht - zwei Jahre zuvor waren es noch doppelt so viele (36 Prozent).

Schnelligkeit von Asylverfahren oder Genauigkeit?

"Aus dem Amtsermittlungsgrundsatz muss im Asylrecht der Beibringungsgrundsatz werden." So steht es im neuen Koalitionsvertrag. Das bedeutet: Die Verwaltungsgerichte sollen in Asylsachen künftig nicht mehr selbst Beweise erheben müssen, sondern nur noch das prüfen, was im Verfahren eingebracht wird.