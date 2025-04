Asylbewerber: Gericht kippt Ausschluss von Leistungen

Das Problem: Asylbewerber können oft nicht ohne Weiteres freiwillig und selbstständig in den zuständigen Mitgliedstaat reisen. Vielmehr muss insbesondere der aufnehmende Mitgliedstaat einer unbegleiteten Rückreise zustimmen. Das verweigern nicht nur wie in diesem Fall Schweden , sondern auch andere Mitgliedsstaaten wie Italien , Griechenland, Polen , Bulgarien und Deutschland selbst: "aus Sicherheitsgründen", wie es in der Dienstanweisung Dublin des BAMF heißt.