Asylpolitik: Wie kann Zuwanderung kontrolliert werden?

Laut ZDF-Politbarometer ist das Thema "Flucht und Asyl" derzeit das wichtigste Problem im Land. Auch Olaf Scholz will die Zahl der irregulär nach Deutschland Einreisenden begrenzen 24.10.2023 | 10:01 min

Es ist Ende September, als die Bundespolizei Forst in Brandenburg zum Einsatz ausrückt. Über Funk ist zu hören: weißer Kleinlaster, Fiat Ducato mit slowakischem Kennzeichen, vorne zwei männliche Personen. Das Muster passt. Eine der Flüchtlingsrouten verläuft über Polen.

Unerwünschte Migration mittels Abkommen zu begrenzen, ist eine schwere Angelegenheit für Europa - das zeigen Tunesien und Marokko. Wie kann die Rückführung von abgelehnten Asylbewerbern nach Maghrebstaaten gelingen? 30.10.2023 | 2:40 min

Geforderte Maßnahme: "Mehr Grenzkontrollen!"

Die Bundespolizei hat im Grenzgebiet inzwischen ihre Präsenz erhöht. Auf Anordnung des Bundesinnenministeriums, die da lautet: mehr Grenzkontrollen ! Die Botschaft: unerlaubte Zuwanderung bekämpfen und die Schleuserindustrie trockenlegen. Die Bundespolizei Forst hat allein im September 2.501 Migranten bei unerlaubter Einreise aufgegriffen, ein Plus von fast 50 Prozent zum Vormonat. Zudem konnte die Polizei auch 38 mutmaßlich kriminelle Schleuser feststellen.

Mehr Kontrollen bedeuten aber keineswegs automatisch weniger Geflüchtete in Deutschland, erklärt Frank Malack gegenüber ZDF Frontal , Erster Polizeihauptkommissar bei der Bundespolizei Forst:

Das Problem ist diese Erwartungshaltung, dass die Bundespolizei an der Grenze die Leute abfängt und zurückschickt. Das ist einfach rechtlich nicht drin.

Auch personell sei eine 100-prozentige Kontrolldichte der Deutschen Grenze utopisch und nicht zu gewährleisten. Viele Aufgriffe erfolgen durch Anrufe von Bürgern, schildert Frank Malack: "Die meisten wissen hier, wer im Dorf wohnt. Und wenn sich dort eine fremde Person oder fremde Fahrzeuge bewegen, sind die Leute mittlerweile sehr sensibel und rufen uns an".

Die Bundespolizei ist an der deutschen Grenze mit Hubschraubern im Einsatz. Bei diesen sogenannten „Sprungfahndungen“ ist die Erfolgsquote höher. 24.10.2023 | 5:49 min

Migrationsforscher: Zuwanderung lässt sich nur an der Außengrenze begrenzen

Der Migrationsforscher Ruud Koopmans hält wenig von Grenzkontrollen, jedenfalls wenn man irregulärer Migration bekämpfen will: Politiker würden gerne vermitteln, dass sie die Kontrolle wiedererlangen, meint Koopmans. "In einer EU mit offenen Grenzen aber gibt es keine nationale Lösung für die Kontrolle der Zuwanderung." Das Problem könne man nur an den Außengrenzen lösen.