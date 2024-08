Zuwanderung steuern: Der überforderte Staat

Die Migrationsagentur in Naumburg, Sachsen-Anhalt , ist einer dieser Orte, an denen Ankommende aus aller Welt auf Deutschlands Verwaltung treffen. Die Einrichtung führt alle für Migranten und Geflüchtete wichtigen Behörden an einem Ort zusammen und will so Prozesse vereinfachen. Doch auch hier dauert ein Asylantrag mehrere Monate, bis er bearbeitet wird.