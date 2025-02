Ifo-Institut: Asylsuchende stärker nach Jobs verteilen

Bislang werden Asylsuchende in Deutschland nach dem Königsteiner Schlüssel auf die Bundesländer verteilt, wie Experte Poutvaara erklärt. Dieser berücksichtigt Steuereinkommen und Bevölkerungszahl. Die Länder selbst verteilten dann in der Regel proportional zur vorhandenen Bevölkerung in die Landkreise weiter. Der Wirtschaftsforscher, der am Ifo das Zentrum für Migration und Entwicklungsökonomik leitet, schlägt nun vor, sowohl auf Länder- als auch auf Landkreisebene die offenen Stellen als weiteren Faktor einzubeziehen.