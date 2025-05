Asylprüfungen in Drittstaaten: Innenministerium sieht Hürden

Eine Auslagerung von Asylverfahren in Staaten außerhalb der Europäischen Union wäre möglich, aber praktisch nicht so einfach umzusetzen. Zu diesem Ergebnis kommt das Bundesinnenministerium in seinem Abschlussbericht zum sogenannten Drittstaatenmodell , den die Ministerpräsidentenkonferenz im November 2023 erbeten hatte.