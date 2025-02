CDU will bei Wahlsieg Fünf-Punkte-Migrationsplan von Merz

In Umfragen steht die Union bei etwa 29 bis 30 Prozent, sie liegt damit vorn - und vor der AfD.

Trotz lauter Proteste und Kritik aus den eigenen Reihen will die CDU direkt nach einer Regierungsübernahme den umstrittenen Fünf-Punkte-Plan von Parteichef Friedrich Merz zum Stopp der illegalen Migration umsetzen.

Das verspricht die Partei im Beschlussentwurf für ein "Sofortprogramm", das an diesem Montag von den 1.001 Delegierten eines Wahlparteitags in Berlin verabschiedet werden soll. Er liegt der Deutschen Presse-Agentur vor.

Die Union will deutliche Verschärfungen im Migrationsrecht durchsetzen. Dafür nimmt sie in Kauf, dass CDU-Vorschläge durch die Zustimmung der AFD eine Mehrheit finden.

"Unser Sofortprogramm für Wohlstand und Sicherheit"

Das 15-Punkte-Programm unter dem Titel "Unser Sofortprogramm für Wohlstand und Sicherheit" wurde am Abend an den Parteivorstand verschickt. Es ist in zwei Themenkomplexe unterteilt und enthält komprimiert wesentliche Teile aus dem CDU-Wahlprogramm.