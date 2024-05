Spahn über AKW-Vorwürfe: "Wir verlangen einfach Aufklärung"

Die Union fordert Aufklärung: Haben die Grünen beim Atomausstieg getäuscht? Hintergrund ist ein Bericht des Magazins "Cicero" zur Entscheidungsfindung innerhalb der grün geführten Ministerien für Wirtschaft und Umwelt vor dem deutschen Atomausstieg. Beide Ministerien weisen die Darstellung zurück, interne Bedenken gegen den damals noch für den folgenden Jahreswechsel geplanten Atomausstieg seien unterdrückt worden. Habeck sagte in einer Anhörung die Übermittlung der Unterlagen auch an den Bundestag zu.

Es wurden alternative Fakten geschaffen, die nichts mit dem zu tun haben, was die Fachleute aufgeschrieben hatten.

Union: "Wir verlangen Aufklärung"

"Und übrigens eins: Ich würde gerne auch mal wissen, auf welcher Basis der Bundeskanzler eigentlich entschieden hat", so Spahn über die Richtlinienkompetenz-Entscheidung von Olaf Scholz . "Die Akten aus dem Kanzleramt kennen wir bislang gar nicht, auch die hätten wir gerne".

Spahn: Öffentlichkeit muss aufgeklärt werden

"Wir müssen feststellen, das Ergebnis stand von Anfang an fest", sagt Spahn über den Atomausstieg. Die Bürgerinnen und Bürger hätten einen Anspruch darauf zu wissen: "Auf welcher Grundlage wurden die Entscheidungen getroffen? Wer als politischer Verantwortlicher hat in den Ministerien angeordnet, dass Vermerke verfälscht werden, dass alternative Fakten geschaffen werden?"

Atomausstieg-Entscheidung: Untersuchungsausschuss möglich

Einen Untersuchungsausschuss sieht Spahn bei der Beantwortung dieser Frage eher als letztes Mittel. Erstmal will die Union in der heutigen Aktuellen Stunde fordern, "in den nächsten Tagen endlich alle Akten und Unterlagen" zu bekommen, "auch die aus dem Kanzleramt".