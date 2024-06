CDU will U-Ausschuss manipulierte Habeck den Atomausstieg?

Zur Erinnerung: Das Magazin Cicero hatte berichtet, dass im Frühjahr 2022, als die Energieversorgung in Deutschland wegen des russischen Angriffs auf die Ukraine in die Krise schlitterte, wichtige interne Bedenken zum Ausstieg aus der Atomkraft zum Jahresende 2022 in den Ministerien unterdrückt worden sein. Unionsvize Jens Spahn sprach heute von einer "grünen Märchenwelt", in der "die Fakten verdreht wurden".