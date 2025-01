U-Ausschuss fehlen Beweise: Kapitel Kernkraft abgeschlossen

Der Streitpunkt: Drei Atomkraftwerke

Konkret ging es um drei allerletzte Kernkraftwerke in Deutschland: "Isar 2" in Bayern, "Neckarwestheim" in Baden-Württemberg und "Emsland" in Niedersachsen. Diese drei hätten planmäßig mit dem Jahresende 2022 vom Netz gehen sollen - sechs Jahrzehnte nach Beginn der Kernkraft in Deutschland.