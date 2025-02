Mehr Angriffe und Anfeindungen im Wahlkampf

Wahlkampfhelfer von CDU und Grünen sind in Berlin attackiert worden. Wie die Polizei mitteilte, wurden am Mittwochmorgen am Tempelhofer Damm kurz hintereinander zwei Männer attackiert, die Flyer der Grünen verteilten. Am Abend zuvor waren im Stadtteil Schöneberg bereits zwei Mitglieder der Jungen Union angegriffen worden, die Broschüren verteilten.