Schutzbedürftige aus Afghanistan: Bundesregierung scheitert

Afghanische Familien dürfen nach Deutschland einreisen, ihre volljährigen Kinder jedoch müssen in der Heimat bleiben und um ihr Leben fürchten. 17.10.2023 | 2:36 min

Noch immer stehen die Koffer unausgepackt in der Ecke. Darin alles, was ihnen aus ihrem alten Leben geblieben ist. Tochter Samira* sagt:

Wir sind froh in Sicherheit zu sein, aber es fühlt sich alles noch sehr unwirklich an.

BAP: Hoffnung für Afghanen

Aufnahmeprogramm: Gerade mal 13 Personen angekommen

"An dem Tag, an dem das Programm angekündigt wurde, war es auch in Afghanistan überall in den sozialen Medien", berichtet Therese Herrmann von der Hilfsorganisation Kabul Luftbrücke.