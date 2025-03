Das DefenceTech Startup ARX Robotics hat einen autonomen Mini-Panzer entwickelt. 30 Stück sind bereits an die Ukraine geliefert.

Große Rüstungskonzerne wie Rheinmetall , Diehl oder Airbus Defence sind in einem Milliardenmarkt unterwegs und dort längst etabliert. Doch der Ukraine-Krieg hat gezeigt: Es gibt einen Wandel in der modernen Kriegsführung. Die Kriege der Zukunft werden vor allem durch Drohnen und Software, insbesondere KI-Technologien , entschieden.

Roboter, die retten. Drohnen, die töten. In der Ukraine und Israel wird deutlich, wie groß die Gefahren und Chancen von KI sind. Und welche moralischen Fragen daraus entstehen.

ARX Robotics liefert Mini-Panzer in die Ukraine

Eines dieser Start-ups ist das von drei ehemaligen Bundeswehr-Offizieren gegründete ARX Robotics aus dem bayerischen Landkreis Erding. Mit seinen autonom fahrenden Mini-Panzern hat das Unternehmen hochmoderne KI-Militärtechnik entworfen, die in kürzester Zeit kostengünstig massenweise produziert werden kann.

Eine erste Flotte von 30 Bodendrohnen wurde bereits an die Ukraine ausgeliefert. Dort sollen sie im Kriegsgebiet Verwundete retten.

Start-up: Entwicklungszyklen bei Rüstung extrem beschleunigt

Inzwischen hat ARX in der Ukraine sogar eine eigene Fabrik. Marc Wietfeld, einer der drei ARX-Gründer, sieht sein und andere Start-ups der Branche zwar nicht immer als direkte Konkurrenz zu großen Rüstungsfirmen, aber als unabdingbar für Europas Streitkräfte, die jetzt schnell und in großer Stückzahl aufrüsten müssten.

Hightech verändert den Krieg in der Ukraine. auslandsjournal frontlines begleitet ukrainische IT-Experten, die der Armee Technologie liefern.

Die Bundeswehr beschafft nicht immer, was auf dem modernen Gefechtsfeld funktioniert, sondern was Jahre zuvor geplant wurde.

"Dieser Prozess stammt aus Friedenszeiten, in denen die Technologiezyklen Jahrzehnte betragen haben. Heutzutage sind das Wochen", erklärt Wietfeld. Nicht nur die Art der Kriegsführung und die Technologien hätten sich rasant verändert, auch der politische Druck sei größer geworden, nachdem Trump seine Militärhilfen für die Ukraine gestoppt habe

Anja Dahlmann vom Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik in Hamburg sieht in der Vernetzung und Geschwindigkeit der KI zwei große Trends in der Kriegsführung.

17.07.2024 | 4:29 min