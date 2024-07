Bafög, Steuer, Heizung: Was sich im August ändert

Wer keine Hilfe eines Steuerberaters oder eines Lohnsteuerhilfevereins in Anspruch nimmt, sollte sich im August um seine Steuererklärung beim Finanzamt kümmern. Die Abgabefrist endet in diesem Jahr eigentlich am 31. August, weil dieser auf einen Samstag fällt, haben Steuerpflichtige aber noch zwei Tage mehr bis zum 2. September Zeit.