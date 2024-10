Automobilbranche: Weg aus der Krise gesucht

Seit Jahren hat die deutsche Automobilindustrie am Markt zu kämpfen. Die Umsätze bei E-Autos sind zurückgegangen, um 29 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Das liegt zum einen am Wegfall der Förderung für E-Autos , zum anderen brechen die Absatzzahlen auf dem chinesischen Markt dramatisch ein. Die großen Konzerne wie BMW, Mercedes und VW müssen zuschauen, wie sich die Konkurrenz aus China zunehmend am Markt etabliert.