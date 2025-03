Baden-Württemberg: Was Manuel Hagels Kandidatur bedeutet

Hagel versucht damit das, was der CDU seit fast 15 Jahren nicht mehr gelungen ist: Die Grünen im Ländle abzulösen. Dabei ist Baden-Württemberg eigentlich ein traditionell schwarzes Bundesland: von 1953 an durchgehend in CDU-Hand mit so bekannten Ministerpräsidenten wie Erwin Teufel und Lothar Späth.