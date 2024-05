Bärbel Bas: "Demokratien sind immer in Gefahr"

: Was verbinden Sie persönlich mit dem Grundgesetz

Bärbel Bas : Vieles, was wir im Alltag erleben - sei es die Pressefreiheit, sei es die Meinungsfreiheit oder die Versammlungsfreiheit - stehen im Grundgesetz. Insofern verbinde ich es mit Alltäglichem.

Und noch etwas: Zur Vereidigung des Kanzlers darf ich das Original-Grundgesetz in den Händen halten. Und das ist dann schon ein erhebendes Gefühl.

Am 23. Mai feiert die Bundesrepublik Deutschland ihr 75. Jubiläum, denn am 23. Mai 1949 trat das Grundgesetz in Kraft. Doch wie zeitgemäß ist das Grundgesetz heute noch?

21.05.2024 | 2:34 min