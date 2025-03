Wir leben in einer Zeit der Ruchlosigkeit.

Anfang März äußerte sich Baerbock in einem Statement über den Eklat im Weißen Haus und sprach damals ebenfalls von einer "neuen Zeit der Ruchlosigkeit", die begonnen habe.

Baerbock: Wollen keinen Handels- und Zollkrieg

Dabei hätten sich die USA nach ihrem Eindruck "noch nicht ganz entschieden, auf welcher Seite sie da eigentlich selber stehen". Entschlossene Reaktionen der europäischen Staaten forderte Baerbock in den Zollauseinandersetzungen mit den USA. Als Beispiel verwies sie auf die Haltung Kanadas.

Seit Mittwoch sind neue US-Zölle auf Stahl und Aluminium in Kraft. Die EU-Kommission will mit Gegenmaßnahmen reagieren, in zwei Schritten. Hofft aber auf eine Einigung mit den USA.

12.03.2025 | 2:20 min