Baerbock: Humanitäre Helfer oft "einzige Hoffnung"

Außenministerin Annalena Baerbock hat die Arbeit von humanitären Helfern und Helferinnen gewürdigt, die unter herausfordernden Bedingungen Menschen in Not unterstützen. Mehr als 362 Millionen Menschen seien aktuell auf solche Hilfe angewiesen. "Das sind mehr als viermal so viele Menschen als alleine in Deutschland leben", hieß es in einer Mitteilung der Grünen-Politikerin.