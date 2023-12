Zugausfälle: Pro Bahn fordert Konsequenzen nach Bahnchaos

Durch die Schneefälle in Süddeutschland wurde der Bahnverkehr massiv eingeschränkt. Die EVG und der Fahrgastverband Pro Bahn fordern jetzt Konsequenzen. 04.12.2023 | 0:21 min

Nach dem Wintereinbruch ist der Münchner Hauptbahnhof weiterhin nur stark eingeschränkt im Betrieb. Die Deutsche Bahn erwartete am Montagmorgen eine hohe Auslastung der Züge und rät dazu, Reisen von und nach München zu verschieben. Es waren weniger Fernverkehrszüge im Einsatz.

Für geplante Reisen am Montag ist wie auch schon am Wochenende die Zugbindung aufgehoben worden. Die Tickets sind damit laut DB auch an anderen Tagen gültig. Zusätzlich spiele es keine Rolle, welche Strecke Reisende nehmen - nur der Zielort muss derselbe sein.