Negative Bilanz: Behindertenrat kritisiert fehlende Inklusion

Die Barrierefreiheit in Deutschland entwickelt sich negativ, zu diesem Schluss kommt der Deutsche Behindertenrat (DBR). Große Erwartungen aufgrund des Koalitionsvertrages der Ampel-Parteien hätten sich nicht erfüllt, erklärte der DBR am Dienstag in Berlin anlässlich des Welttages der Menschen mit Behinderungen der Vereinten Nationen . Das Ende der Ampel-Koalition lasse nun die Hoffnung auf mehr Barrierefreiheit im Land schwinden, hieß es weiter.