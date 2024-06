Bauerntag: Warum die Landwirte noch nicht zufrieden sind

Der Geschäftsführer der Fürstenwalde Agrar GmbH gründete Anfang des Monats die Partei Deutsch.Land.Wirtschaft. Er will sich nicht nur für Agrarthemen stark machen, sondern auch für besseres Internet, besseren Nahverkehr, mehr Bildung und Versorgungseinrichtungen in kleinen Dörfern. Seine Arbeit soll in den Parlamenten den Kampf des Bauernverbandes ergänzen: "Es braucht einen Politikwechsel". Davon sind viele Teilnehmer des Bauerntages in Cottbus überzeugt.