Landtagswahl in Bayern: Die Debatten werden schriller

Markus Söder Quelle: reuters

Die "Flugblatt-Geschichte". Könnte ein Buchtitel sein. Ein Märchen - so viel ist sicher - ist es für Markus Söder nicht. Unter anderem mit der "Flugblatt-Geschichte" begründet der CSU-Chef das Abschneiden seiner Partei bei der gestrigen Landtagswahl. Der Skandal um ein antisemitisches Flugblatt hat Hubert Aiwanger und seinen Freien Wählern ein sattes Plus beschert: über vier Prozent. Ein Solidarisierungseffekt, heißt es aus der CSU

Sie dagegen konnte ihr Ergebnis aus 2018 gerade so halte n. Angesichts der schlechten Umfragewerte für die Ampelkoalition und der heftigen Attacken gerade aus Bayern kann man die Frage stellen, warum da nicht mehr zu holen war.

Der CSU-Vorstand, der bis vor kurzem tagte, sieht über den geringen Stimmenverlust hinweg. Söder spricht von einer "guten, konstruktiven Sitzung". Als Konsequenz aus dem Wahlergebnis fordert er unter anderem "eine Umkehr der bisherigen Asylpolitik in Deutschland." Man müsse in diesem Zusammenhang auch über das Grundrecht auf Asyl neu diskutieren , so der CSU-Chef. In seiner Partei sind einige der Meinung, Söder hätte früher auf das Thema Migration setzen sollen.

CSU-Spitzenkandidat zum Sieg bei der Landtagswahl in Bayern. 08.10.2023

Huber: "Strategischer Fehler"

Dass Hubert Aiwanger auch noch ein Direktmandat holt, macht die Sache für den CSU-Chef nicht einfacher. Die Freien Wähler sind nun die zweitstärkste politische Kraft in Bayern. "Hausgemacht" sagt dazu der ehemalige CSU-Chef Erwin Huber. Im Deutschlandfunk konstatiert er, es sei ein "strategischer Fehler" gewesen, einen Koalitionswahlkampf zu führen.

Klar scheint: die Koalitionsverhandlungen dürften erheblich schwieriger werden, als 2018. Über vier Prozent hat Hubert Aiwanger für seine Partei dazugewonnen.

Wer rechnen kann, der kann sich ausrechnen, wie viele Ministerien den Freien Wählern angesichts ihres Ergebnisses zustehen Hubert Aiwanger, Freie Wähler

Die Partei der Freien Wähler stehe bisher weiterhin hinter Hubert Aiwanger, trotz erster Eingeständnisse, dass dort doch etwas war, so ZDF-Studioleiter Stefan Leifert aus München. 30.08.2023 | 3:15 min

"Kein Anspruch ableitbar"

Und meint damit: vier statt bisher drei. Parteichef Söder lehnt das ab. "Den Freien Wählern steht kein weiterer Kabinettsposten zu", so der CSU-Chef. Hubert Aiwanger aber scheint sich seiner Sache sicher. Und er zieht seine Kraft offenbar längst nicht nur aus der Flugblatt-Affäre oder einem Auftritt bei einer Demonstration in Erding.

"Den Freien Wählern gelingt es, gerade im ländlichen Raum die Menschen glaubwürdig anzusprechen", stellt Professorin Jasmin Riedl von der Bundeswehruniversität in München fest. "Da ist Hubert Aiwanger ein super Zugpferd."

Die Ampelparteien waren die Verlierer bei den hessischen und bayerischen Landtagswahlen. Welche Folgen dies auf die Bundesregierung hat, erklärt ZDF-Korrespondent Theo Koll. 09.10.2023 | 1:13 min

Grüne Themen verfangen nicht

Anders als die beiden Spitzenkandidaten der Grünen - Katharina Schulze und Ludwig Hartmann. Sie hatten für die Landtagswahl ein detailliertes Klimaschutz-Programm ausgearbeitet. Anders als von Markus Söder behauptet ("den Grünen fehlt das Bayern-Gen"), hatte es in vielen Punkten direkt mit Bayern zu tun.

So sollten Bürger an den Gewinnen von Windrädern oder Solaranlagen beteiligt werden. Katharina Schulze versprach gar, "alle Ausgaben des bayerischen Staatshaushalts am Klimaschutz auszurichten". Verfangen hat all das nicht. Umfragen haben gezeigt: Nicht Klimaschutz, sondern Migration war für viele Bayern das wichtigste Thema.

Die AfD fährt in Hessen ihr bisher bestes Ergebnis im Westen ein - in Bayern steht die Partei nun auf einer Stufe mit Grünen und Freien Wählern. "Es gibt eine Gesprächsstörung zwischen Regierenden und Regierten", so Politikwissenschaftler Karl-Rudolf Korte. 09.10.2023 | 4:56 min

AfD im Siegestaumel

Genau da konnte die AfD offenbar punkten. In Bayern sind die Rechtsradikalen nun in der Rolle des Oppositionsführers. Die AfD wird also auf Markus Söder antworten, wenn der eine Regierungserklärung abgibt und nicht mehr die Grünen. Die politische Auseinandersetzung dürfte so nochmal an Schärfe gewinnen. Zumal in einer Zeit, in der die Union in der Frage einer möglichen Zusammenarbeit mit der AfD uneins ist.

Die Union feiert ihren Sieg bei den Landtagswahlen in Hessen und Bayern. Die AfD wurde in Hessen zweitstärkste und in Bayern drittstärkste Kraft und fordert Regierungsbeteiligung. 09.10.2023 | 1:34 min

Markus Söder sieht sich selbst - trotz wiederholter Forderungen nach einer "Integrationsgrenze" - als personifizierte Brandmauer. Über Friedrich Merz heißt es in der CSU, ihm sei der Richtungsstreit in der CDU in der AfD-Frage völlig entglitten.