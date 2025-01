VdK-Chefin Bentele: Gedenken an Nazi-Opfer mit Behinderung

Denkmal der Grauen Busse in Chemnitz

Als gelungenes Beispiel für die Erinnerung an Nazi-Opfer mit Behinderung verwies Bentele auf das Denkmal der Grauen Busse, das am Montag in der Kulturhauptstadt Chemnitz aufgestellt wird: "Sie erinnern an die so bezeichneten 'Krankentransporte', mit denen Menschen mit Behinderungen in Vernichtungsanstalten gebracht wurden. Durch sie wird eindrücklich symbolisiert, dass Menschen aus dem gesamten Reichsgebiet zu ihrer Ermordung gebracht wurden."