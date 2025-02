Berlin: Attacke an Holocaust-Denkmal antisemitisch motiviert

Am Holocaust-Mahnmal in Berlin ist ein Mann bei einem Angriff schwer verletzt worden. Ein Verdächtiger wurde laut Polizei festgenommen. Sein Motiv laut Behörden: Antisemitismus.

Am Holocaust-Mahnmal in Berlin ist ein Tourist angegriffen und schwer verletzt worden. Die Polizei hat einen mutmaßlichen Täter festgenommen.

Der Angriff auf einen spanischen Touristen am Holocaust-Mahnmal in Berlin hat offenbar einen antisemitischen Hintergrund: Der Tatverdächtige habe angegeben, in ihm sei seit einigen Wochen der Plan gereift, "Juden zu töten", teilten Polizei und Generalstaatsanwaltschaft Berlin am Samstag mit. Vor diesem Hintergrund sei auch der Tatort gewählt worden. Der Tatverdächtige ist demnach ein 19-jähriger Flüchtling aus Syrien.

Gebetsteppich und Waffe bei Festnahme gefunden

Bei der Festnahme fand die Polizei den Angaben zufolge bei dem 19-Jährigen einen Gebetsteppich, einen Koran, einen Zettel mit Koran-Versen und dem Datum vom Freitag sowie die mutmaßliche Tatwaffe. Dies deute auf eine "religiöse Motivation" hin, hieß es seitens der Polizei und Generalstaatsanwaltschaft. Ob eine psychische Erkrankung vorliege, sei Gegenstand der Ermittlungen, hieß es weiter.

Der Beschuldigte sei 2023 als unbegleiteter minderjähriger Flüchtling nach Deutschland gekommen. Er lebt den Angaben zufolge legal in Deutschland und hat seinen Wohnsitz in Leipzig. In Berlin sei er strafrechtlich bislang nicht in Erscheinung getreten. Er sollte noch am Samstag für den Erlass eines Haftbefehls einem Ermittlungsrichter vorgeführt werden.

Das Opfer, ein 30 Jahre alter Spanier, musste nach dem Angriff notoperiert werden. Den Angaben zufolge befindet er sich mittlerweile nicht mehr in Lebensgefahr.

"Mutmaßlicher Täter hatte Blut an den Händen"

Die Polizei hatte den mutmaßlichen Täter am Freitagabend rund drei Stunden nach der Tat im Bereich des Mahnmals festgenommen. Der Mann habe bei seiner Festnahme keinen Widerstand geleistet, sagte Polizeisprecher Florian Nath am Abend. Nach Schilderung der Polizei hatte der Mann bei seiner Festnahme Blut an den Händen.

Am Holocaust-Mahnmal in Berlin ist ein Mann bei einem Angriff schwer verletzt worden. Zu dem möglichen Motiv werde jetzt mit Hochdruck ermittelt, so ZDF-Reporter Carsten Behrendt.

Die Tat habe "direkt im Stehlenfeld" des Denkmals zwischen den meterhohen Betonquadern stattgefunden, berichtete ZDF-Hauptstadtreporter Carsten Behrendt.

Der 30-jährige spanische Tourist, sagt uns die Polizei, ist völlig unvermittelt attackiert worden. „ Carsten Behrendt, ZDF-Reporter in Berlin

Die Festnahme des mutmaßlichen Täters habe sich "skurril" ereignet, so Behrendt: "Es kam hier, direkt am Tatort ein Mann angelaufen, ohne Jacke und mit Blut an den Händen." Daraufhin nahm die Polizei den Mann sofort fest.

Suche mit Hunden und Hubschrauber

Zahlreiche Polizisten hatten bis in die Nacht den Bereich um das Mahnmal, das in der Nähe des Brandenburger Tors und der US-Botschaft liegt, abgesucht. Im angrenzenden Tiergarten waren Beamte mit Spürhunden unterwegs. Auch ein Polizeihubschrauber war an der Suche beteiligt.

Nach der Tat wurden auch einige Menschen von Rettungskräften betreut, die Zeugen des Geschehens geworden waren.

Holocaust-Mahnmal erinnert an ermordete Juden

Das Holocaust-Mahnmal in Berlin-Mitte mit mehr als zweitausend Betonstelen erinnert an die sechs Millionen von Nazi-Deutschland im Zweiten Weltkrieg ermordeten Juden. Im direkten Umkreis befinden sich mehrere Botschaften, darunter die der USA

