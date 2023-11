Brandenburger Tor: 2.000 Menschen demonstrieren für Israel

In Berlin hat es pro-palästinensische Demonstrationen gegeben, was in Deutschland mit Sorge gesehen wird. Zudem versammelten sich auch Hunderte Menschen, die Israel unterstützen. 08.10.2023 | 1:40 min

Helga ist zum Brandenburger Tor gekommen, um Israel ihre Solidarität zu bekunden. "Es ist nur ein kleines Zeichen, aber immerhin, das kann man machen", sagt sie. Ja, sie habe auch Angst. Und sehe, dass es Leid auf beiden Seiten gebe. Helga, die sich selbst als Christin bezeichnet, sagt:

Ich glaube, dass das Volk Israel Gottes auserwähltes Volk ist, deswegen bin ich hier. Helga, Demonstrantin

Laut Polizei sind etwa 2.000 Menschen gekommen, darunter auch Bundestagsvizepräsidentin Petra Pau (Linke) und CDU-Chef Friedrich Merz. Etwa 450 Polizistinnen und Polizisten sind im Einsatz. Auf einer Bühne vor dem Brandenburger Tor hängen die deutsche und die israelische Flagge.

Ende von Finanzhilfen gefordert

Vor der Bühne stehen zwei Frauen, die sich Israel-Flaggen umgehangen haben. "Ich bin wütend", sagt eine von ihnen. Israel dürfe sich die Gewalt der Hamas nicht mehr gefallen lassen. Der Hass der Hamas müsse bekämpft werden.

Die beiden Frauen finden auch, dass es keinerlei finanzielle Unterstützung für Palästinenser im Nahen Osten geben dürfe. So denken hier einige. Wut ist deutlich zu spüren bei dieser Demonstration in Berlin.

Brandenburger Tor in Farben Israels

Am Samstagabend war das Brandenburger Tor in den Farben der israelischen Flagge angestrahlt worden. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hatte ein entsprechendes Foto in den sozialen Netzwerken geteilt, etwa bei Instagram. "In Solidarität mit Israel", hatte das Social Media-Team des Kanzlers dazu getextet.

Laut einer Sprecherin der Berliner Senatsverwaltung hatte der Regierende Bürgermeister Kai Wegner ( CDU ) die Beleuchtung veranlasst.

"Der Terrorismus wird niemals siegen", so Wegner.

Israel ist nicht allein, Berlin und die ganze freie Welt stehen fest an Israels Seite. Jetzt gilt: Besonnenheit, Entschlossenheit und Zusammenhalt. Kai Wegner, Berlins Regierender Bürgermeister

Die israelische Botschaft in Berlin begrüßte die Aktion auf X. "Danke, für dieses wunderschöne Zeichen, Deutschland", erklärte sie. "Wir stehen gemeinsam gegen den Terrorismus!"

Angriff auf Israel: Wie Deutschland und andere Länder reagieren

Israel wird von Hamas angegriffen

Israel wird seit Samstagmorgen von der Hamas angegriffen. Mit Stand Sonntagnachmittag wurden bisher mindestens 600 Menschen in Israel getötet, mehr als 2.000 sind nach Angaben des israelischen Gesundheitsministeriums verletzt worden. Zudem, so die Regierung, halte die Hamas mehr als hundert Menschen als "Gefangene".

