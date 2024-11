Datendiebstahl bei Facebook: Schadensersatz für Nutzer?

Der Fall erfährt auch deshalb viel Aufmerksamkeit, weil der BGH erstmals vom neuen Leitentscheidungsverfahren Gebrauch gemacht. Das entsprechende Gesetz ist erst Ende Oktober in Kraft getreten und ermöglicht es den Richterinnen und Richtern in Karlsruhe, in Massenverfahren einen Fall herauszugreifen und die streitigen Rechtsfragen grundsätzlich zu klären. Mit dem neuen Gesetz soll die Justiz vor einer Flut an Einzelklagen, wie etwa beim Dieselskandal , bewahrt werden.