Urteil Bundesgerichtshof: Familie muss ihr Traumhaus räumen

Damit bestätigte Karlsruhe die Vorinstanzen. In anderen Teilen wich es jedoch von diesen ab und beauftragte sie mit der erneuten Überprüfung.

Verfahrensfehler vom Amt bei Zwangsversteigerung

Was sie nicht wussten: Der Eigentümer, ein nicht in Deutschland lebender US-Bürger, wurde vom AG Luckenwalde nicht über die Zwangsversteigerung seines Grundstücks informiert. Ein formaler Fehler, der weitreichende Folgen haben sollte.

Zehn Jahre Rechtsstreit um Grundstück in Rangsdorf

Geschätzt wird in Deutschland jedes Jahr Vermögen im Wert von über 200 Milliarden Euro vererbt. Doch nicht immer ist klar, wem der Reichtum zusteht.

Die Zwangsversteigerung war also unwirksam. Das Gericht urteilte: Der Erbe ist weiterhin Eigentümer des Grundstücks und muss es zurückerhalten.

Auch verpflichtete es Familie Walter zur Löschung der für die Finanzierung ihrer Immobilie aufgenommen Grundschuld und zum Abriss des Hauses auf eigene Kosten. Das OLG sprach dem Erben zusätzlich eine Entschädigung in Höhe von 6.000 Euro zu.

Beim Erwerb von Immobilien gibt es viele Fallstricke. Lena und Daniel aus Bayern zahlen für ein Vorkaufsrecht und tappen direkt in eine Betrugsmasche.

BGH: Kein Abriss auf Kosten der Familie

Es ist ein dennoch ein Etappensieg für Familie Walter. Denn bereits in der mündlichen Verhandlung kündigte die Vorsitzende Richterin Bettina Brückner laut Medienberichten an, dass der BGH in seiner Entscheidung neben den Interessen des US-Bürgers auch jene der Familie Walter berücksichtigen werde.