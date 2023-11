Lampedusa: FDP gegen Aufnahme weiterer Flüchtlinge

Seit Wochen kommen täglich hunderte Menschen in überfüllten Booten auf der Mittelmeerinsel Lampedusa an. Lampedusa wird von zahlreichen Schlepperbooten aus Nordafrika angesteuert. Italien und die EU wollen auf den starken Anstieg der Migranten- und Flüchtlingszahlen in den vergangenen Tagen schnell reagieren.