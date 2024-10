Bundesverfassungsgericht: BKA-Gesetz teils verfassungswidrig

Ungewöhnlich lange hat sich das Bundesverfassungsgericht für die Entscheidungsfindung Zeit gelassen. Bereits im Dezember vergangenen Jahres wurde in Karlsruhe in dem Verfahren zum "Bundeskriminalamtgesetz" verhandelt. Nun haben die Richterinnen und Richter ihr Urteil verkündet. Im Fokus steht dabei eine gesetzliche Regelung, die es dem Bundeskriminalamt erlaubt, umfassende Datenbanken anzulegen.

Karlsruhe sieht beim BKA-Gesetz Änderungsbedarf. Einzelne gesetzliche Befugnisse des Bundeskriminalamts (BKA) zur Datenerhebung und -speicherung seien in Teilen verfassungswidrig, entschied das Gericht in Karlsruhe. Sie seien mit dem Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung nicht vereinbar. Unter anderem bemängelte das Gericht die heimliche Überwachung von Kontaktpersonen von Verdächtigen.

Verfassungsbeschwerde unter anderem von Fußballfans

Unterstützt von der Gesellschaft für Freiheitsrechte hatten fünf Einzelpersonen gegen die Regelung geklagt, darunter Stephanie Dilba. Sie ist aktiv in der Fanszene des TSV 1860 München, unter anderem in Gewaltpräventionsprojekten. Durch ihren Kontakt zu gewaltbereiten Fans fürchtet sie selbst ins Visier der Sicherheitsbehörden zu geraten und möglicherweise Ziel polizeilicher Maßnahmen zu werden, sobald ihr Name in einer Datenbank auftaucht.