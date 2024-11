K-Frage in der SPD: Pistorius verzichtet auf Kanzler-Kandidatur

Boris Pistorius am 19. November 2024 in Belgien.

In der SPD waren kürzlich prominente Stimmen lauter geworden, die Kanzler Olaf Scholz von einer erneuten Kandidatur abrieten und sich für Pistorius aussprachen. Die Diskussion habe für zunehmende Verunsicherung in der SPD und zu Irritationen bei Wählerinnen und Wählern gesorgt. Man stehe jetzt gemeinsam in der Verantwortung diese Debatte zu beenden. "Denn es geht um viel", so Pistorius.