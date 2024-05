Pistorius reist nach Litauen

Der Verteidigungspolitiker Henning Otte ( CDU ) erhöht gegenüber ZDFheute nochmal den Druck: "Pistorius hat hier eine Entscheidung getroffen, die sicherheitspolitisch zu begrüßen ist, für die aber die notwendigen Voraussetzungen in Deutschland nicht erfüllt werden. Das Wichtigste ist eben die finanzielle Absicherung dieses ganzen Unternehmens, das ist quasi auf Sand gebaut und ich verstehe, dass die Litauer versuchen, uns hier in die Pflicht zu nehmen, auch in die moralische Pflicht, jetzt nicht mehr zurück zu können. Wenn Deutschland das Gesicht nicht verlieren will, muss jetzt im Haushalt hier wahrnehmbar eine Erhöhung stattfinden."