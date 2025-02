Rhein über Migrationsdebatte: "Offenbarungseid von Rot-Grün"

Der hessische Ministerpräsident Boris Rhein ( CDU ) stärkt Parteichef Friedrich Merz in der Debatte um dessen asylpolitischen Kurs den Rücken. "Ich bin sehr sicher, dass es genau richtig gewesen ist, was Friedrich Merz da entschieden hat", sagt Rhein im ZDF heute journal über den umstrittenen Antrag und den gescheiterten Gesetzentwurf der Union in der vergangenen Woche im Bundestag