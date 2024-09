AfD in Brandenburg: Von Mäßigung ist keine Rede mehr

Für die AfD ist klar: Der Erfolg in Thüringen , wo die Partei unter Führung von Björn Höcke als gesichert rechtsextrem gilt, war weitaus größer als in Sachsen. Und so justiert Brandenburgs AfD knapp zwei Wochen vor der Landtagswahl nach: Spitzenkandidat Hans-Christoph Berndt ist ein enger Vertrauter Höckes, wenn auch nicht so bekannt. Beide teilen dieselbe Ideologie.