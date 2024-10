Brandenburg: SPD und BSW für Koalitionsverhandlungen

Mit einem Abschluss der Sondierungen wären die Parteien in Brandenburg schneller als in Thüringen und Sachsen , wo drei Wochen früher gewählt wurde. "Wir haben hier nur zwei Partner", sagt Jan Meier aus dem ZDF-Landesstudio in Potsdam. "Hier klangen beide Seiten immer optimistischer und versöhnlicher." Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) tue sich auch mit den außenpolitischen Forderungen des BSW nicht so schwer wie Politiker in den anderen Ländern.